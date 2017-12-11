Премьер-лига. 20-й тур. «Локомотив» победил «Тосно» и оторвался от конкурентов на 8 очков

«Тосно» и «Локомотив» провели последнюю игру в РФПЛ перед уходом на зимнюю паузу. Победу одержал клуб из Москвы.

Премьер-лига. 20-й тур.

ТОСНО – ЛОКОМОТИВ – 1:3 (0:1).

Санкт-Петербург. 11 декабря.

Стадион: «Петровский».

Судья: Артем Чистяков (Азов).

«Тосно»: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 66), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труич.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Коломейцев (Ротенберг, 90), Игнатьев, Ал. Миранчук, Лысов, Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Фарфан, Эдер (Тарасов, 67).

Голы: 0:1 — Фарфан (19), 0:2 — Эдер (54), 1:2 — Труич (69), 1:3 — Фарфан (73).

Предупреждения: Игнатьев (33), Палиенко (44), Дугалич (73), Коченков (87).

14 (3) удары (в створ) 8 (6)

9 фолы 13

10 угловые 7

0 офсайды 1

51 % владения мячом 49

Несмотря на доминирование «Тосно» в первой половине дебютных 45 минут, гол забили москвичи: Коломейцев сумел обогнать защитника соперников и отдал пас на Фарфана через вратаря, а тот без помех закатил мяч в пустые ворота. Хозяева не обратили внимания на пропущенный гол и продолжили атаковать. Под завершение первого тайма тосненцы имели шанс сравнять счет, но после удара Маркова мяч угодил в штангу. Во второй половине встречи инициатива перешла к команде Семина, что и привело ко второму голу «железнодорожников»: Эдер подобрал мяч после навеса в штрафную и точно пробил в нижний угол. Забитый мяч в исполнении Труича (69-я минута) ненадолго вернул разрыв в счете в один мяч, но уже через 4 минуты Фарфан головой переправил мяч в сетку ворот Юрченко после подачи углового. Перуанец забил восьмой гол в текущем сезоне чемпионата России. Хозяева пытались организовать подобие финального штурма, но игроки «Локомотива» не позволили им забить во второй раз. Таким образом, красно-зеленые уходят на межсезонный перерыв первыми в турнирной таблице, набрав 45 очков и имея отрыв от ближайших преследователей из «Спартака» и «Зенита» на 8 баллов. Клуб из Ленинградской области же потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах и с 20 очками остался на 14-м месте, имея отрыв от зоны вылета в один балл.

Фото: Официальный твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»