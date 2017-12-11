В понедельник состоялся последний один из двух последних матчей 20-го тура чемпионата России между грозненским «Ахматом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась нулевой ничьей.
Премьер-лига. 20-й тур.
АХМАТ – ЗЕНИТ – 0:0 (0:0).
Грозный. 11 декабря.
Стадион: «Ахмат-Арена».
Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 69), Семёнов, Анхель, Сампайо, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев, Лео (Балай, 83).
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мевля (Дриусси, 69), Кришито, Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко (Шатов, 55, Полоз, 86), Краневиттер, Ригони, Кокорин.
Предупреждения: Иванов (26), Жирков (27), Паредес (73), Сампайо (73), Уциев (73).
11 (3) удары (в створ) 9 (4)
11 фолы 14
7 угловые 7
3 офсайды 1
46 % владения мячом 54
Команды проводили один из последних матчей РФПЛ в 2017 году. В первом тайме «Ахмат» имел преимущество по игре, но петербуржцев, выбравших тактику контратак, выручал Лодыгин. По-настоящему опасный момент возник после перерыва, но Кокорин с нескольких метров не смог укротить отрикошетивший от перекладины мяч и пробил выше цели. Остаток матча прошел в борьбе. однако ни один из коллективов не смог забить необходимый для победы гол. Сине-бело-голубые ушли на перерыв с восьмиочковым отставанием от «Локомотива».
Фото: Официальный твиттер РФПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»
One thought on “Премьер-лига. 20-й тур. «Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в последнем матче перед перерывом”
Никита Приветствую посмотрите пож.на статистику матча Ахмат-Зенит у вас там маленькая ошибка Ерохин и Полоз не забивали.Спасибо