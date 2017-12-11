Премьер-лига. 20-й тур. «Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в последнем матче перед перерывом

В понедельник состоялся последний один из двух последних матчей 20-го тура чемпионата России между грозненским «Ахматом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась нулевой ничьей.

Премьер-лига. 20-й тур.

АХМАТ – ЗЕНИТ – 0:0 (0:0).

Грозный. 11 декабря.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев (Мохаммади, 69), Семёнов, Анхель, Сампайо, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев, Лео (Балай, 83).

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мевля (Дриусси, 69), Кришито, Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко (Шатов, 55, Полоз, 86), Краневиттер, Ригони, Кокорин.

Предупреждения: Иванов (26), Жирков (27), Паредес (73), Сампайо (73), Уциев (73).

11 (3) удары (в створ) 9 (4)

11 фолы 14

7 угловые 7

3 офсайды 1

46 % владения мячом 54

Команды проводили один из последних матчей РФПЛ в 2017 году. В первом тайме «Ахмат» имел преимущество по игре, но петербуржцев, выбравших тактику контратак, выручал Лодыгин. По-настоящему опасный момент возник после перерыва, но Кокорин с нескольких метров не смог укротить отрикошетивший от перекладины мяч и пробил выше цели. Остаток матча прошел в борьбе. однако ни один из коллективов не смог забить необходимый для победы гол. Сине-бело-голубые ушли на перерыв с восьмиочковым отставанием от «Локомотива».

Фото: Официальный твиттер РФПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»