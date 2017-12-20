Новый клуб Валерия Карпина, «Атлетико» подает жалобу в ФИФА, сложная судьба «Амкара». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 декабря.
1. Валерий Карпин — новый главный тренер «Ростова»
Контракт рассчитан на 2,5 года.
2. Генеральный директор «Амкара»: «Команде выделят всего 200 млн рублей. Неправильно заходить с таким бюджетом на остаток сезона»
Пермяки идут в зоне стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге, занимая 13-е место.
3. Московский «Спартак» направит обращение в министерство спорта для реформ РФПЛ
Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выступил с идеей сократить количество клубов в РФПЛ и проводить турнир по новой формуле.
4. «Атлетико» подает жалобу в ФИФА на «Барселону» по поводу переговоров с Антуаном Гризманном
Каталонцы провели переговоры без ведома мадридцев.
5. Объявлена тройка претендентов на звание лучшего игрока Африки-2017
Двое футболистов представляют английский «Ливерпуль».
Фото: Global Look Press