Тренер ФК «Энергия»: «У ФФУ есть список играющих на тотализаторе футболистов»

Главный тренер украинской «Энергии» Олег Федорчук осудил действия Федерации футбола Украины, направленные на борьбу с договорными матчами. Он рассказал, что у ФФУ есть данные о футболистах, которые играют на тотализаторе.

«Фигурантов договорных матчей в Украине не накажут. Дело в том, что в Украине не одна команда играет на тотализаторе, а несколько. Через откровенные заявления меня даже вызывали в прокуратуру и в Комитет этики и честной игры ФФУ. Там знают все нечестные команды, они даже имеют перечень ста украинских футболистов, играющих на тотализаторе. Однако никто никого не наказывает.

Говорят, что нету политической свободы. Это значит, что бизнес на букмекерских конторах покрывает кто-то влиятельный», — отметил Федорчук.

Кроме того, специалист подчеркнул, что уже обращался по этому вопросу в прокуратуру, где в приватной беседе ему намекнули, что готовы искоренять мошенничество, но ждут указаний сверху.

Ранее вице-президент ФФУ и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в низших лигах Украины возбудили уголовные дела по некоторым матчам, признанным договорными.

Фото: официальный сайт ФК «Энергия»

Источник: Рейтинг букмекеров