Промес, Глушаков и Ананидзе не тренируются со «Спартаком»

Автор: Дмитрий Темников 0

Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Красно-белые проводят последние тренировки накануне игры без игроков основы.

Как сообщается, Денис Глушаков, Квинси Промес и Жано Ананидзе не занимаются вместе с командой по причине восстановления от травм. Пока неизвестно, смогут ли они помочь клубу завтра. Защитник Дмитрий Комбаров готовится к встрече по индивидуальной системе: он совершает пробежку вокруг поля.

Матч второго тура группового этапа ЛЧ против мерсисайдцев состоится завтра на «Открытие Арене». Начало встречи — 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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