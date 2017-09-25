Промес, Глушаков и Ананидзе не тренируются со «Спартаком»

Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Красно-белые проводят последние тренировки накануне игры без игроков основы.

Как сообщается, Денис Глушаков, Квинси Промес и Жано Ананидзе не занимаются вместе с командой по причине восстановления от травм. Пока неизвестно, смогут ли они помочь клубу завтра. Защитник Дмитрий Комбаров готовится к встрече по индивидуальной системе: он совершает пробежку вокруг поля.

Матч второго тура группового этапа ЛЧ против мерсисайдцев состоится завтра на «Открытие Арене». Начало встречи — 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс