Премьер-лига. 11-й тур. «Амкар» побеждает дома «СКА-Хабаровск»

Завершился матч «Амкар» — «СКА-Хабаровск». Пермяки одерживают первую победу дома.

Премьер-лига. 11-й тур.

АМКАР — СКА-ХАБАРОВСК – 3:0 (1:0)

Пермь. 25 сентября.

Стадион: «Звезда». 5 375 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

Амкар: Нигматуллин, Милькович, Занев, Зайцев, Гол (Гащенков, 71), Конде, Прокофьев (Бодул, 81), Баланович (Рязанцев, 61), Сиваков, Комолов, Белоруков.

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович (Казанков, 65).

Голы: 1:0 – Гол (38), 2:0 – Бодул (84), 3:0 — Комолов (90+3).

Предупреждения: Эдиев (68), Зайцев (90+2).

18 (9) удары (в створ) 9 (4)

11 фолы 9

3 угловые 6

0 офсайды 3

36 % владения мячом 64

В матче «Амкар» — «СКА-Хабаровск» встречались аутсайдеры чемпионата. До этой игры пермяки еще не выигрывали дома – одна ничья и три поражения. Встреча началась опасными атаками гостей, однако в воротах пермяков уверенно действовал Нигматуллин. К середине первого тайма красно-черные активизировались – в одной из атак Януш Гол воспользовался передачей Прокопьева и расстрелял ближний угол хабаровчан – 1:0. Во второй половине темп игры спал. Попытки гостей сравнять счет упирались в организованную оборону «Амкара». Преимущество хозяев закрепил вышедший на замену Бодул — он обвел стенку красивым ударом со штрафного — 2:0. Итог игры подвел Комолов — 3:0, заслуженная победа пермяков.

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»