Леонид Федун: «Спартак» готов подписать Неймара бесплатно»

Автор: Евгений Морозов 0

Неймар

Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что клуб нуждается в масштабном усилении состава. Однако команда в данном вопросе намерена строго придерживаться финансового фэйр-плей.

«Если появится возможность взять Неймара бесплатно, я возьму. Усиливать нужно все позиции, кроме вратарской.
У нас есть жёсткий финансовый фэйр-плей. Попадать под санкции, как «Зенит», «Динамо» и остальные, мы не хотим. Поэтому больше, чем разрешено по фэйр-плей, тратить не можем. Мечтать можно о чём угодно, но есть жёсткие финансовые реалии, которые нам навязаны, и есть доходы, которые получает клуб», — сказал Федун.

Фото: Global Look Press
Источник:  Спорт-экспресс

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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