Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, Сандро Вагнер перешел в «Баварию», Леонардо Бонуччи готов уйти из «Милана». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 декабря.
1. Сборная России поднялась на 64-ю строчку в рейтинге ФИФА
В обновленной версии рейтинга Россия переместилась на одно место вверх.
2. Сандро Вагнер перешел в «Баварию»
30-летний форвард «Хоффенхайма» подписал контракт с мюнхенцами и выбрал необычный для нападающего номер.
3. Леонардо Бонуччи может покинуть «Милан» этой зимой
30-летний защитник разочарован в проекте «россонери».
4. У РФС скоро может смениться президент
26 декабря Виталий Мутко может лишиться поста главы Российского Футбольного Союза.
5. Эдинсон Кавани, Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду делят первое место по числу голов в 2017 году
Шансы опередить конкурентов остались только у Месси и Роналду, которые сыграют друг против друга в субботу.
6. РФС оштрафовал и дисквалифицировал на два матча президента «Анжи»
Осман Кадиев поплатился за излишнюю горячность в перерыве встречи «Анжи» с «Ростовом».
7. Полузащитник Леон Бриттон будет исполняющим обязанности главного тренера «Суонси»
В этом сезоне хавбек сыграл за «лебедей» четыре встречи, а теперь будет готовить команду к матчу с «Кристал Пэлас».
8. Английских болельщиков предупредили о возможных нападениях медведей в России
Российские трэвел-агентства глумятся над англичанами, но те, похоже, воспринимают все всерьез.
Фото: Global Look Press