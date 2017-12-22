Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, Сандро Вагнер перешел в «Баварию», Леонардо Бонуччи готов уйти из «Милана». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 декабря.

1. Сборная России поднялась на 64-ю строчку в рейтинге ФИФА

В обновленной версии рейтинга Россия переместилась на одно место вверх.

2. Сандро Вагнер перешел в «Баварию»

30-летний форвард «Хоффенхайма» подписал контракт с мюнхенцами и выбрал необычный для нападающего номер.

3. Леонардо Бонуччи может покинуть «Милан» этой зимой

30-летний защитник разочарован в проекте «россонери».

4. У РФС скоро может смениться президент

26 декабря Виталий Мутко может лишиться поста главы Российского Футбольного Союза.

5. Эдинсон Кавани, Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду делят первое место по числу голов в 2017 году

Шансы опередить конкурентов остались только у Месси и Роналду, которые сыграют друг против друга в субботу.

6. РФС оштрафовал и дисквалифицировал на два матча президента «Анжи»

Осман Кадиев поплатился за излишнюю горячность в перерыве встречи «Анжи» с «Ростовом».

7. Полузащитник Леон Бриттон будет исполняющим обязанности главного тренера «Суонси»

В этом сезоне хавбек сыграл за «лебедей» четыре встречи, а теперь будет готовить команду к матчу с «Кристал Пэлас».

8. Английских болельщиков предупредили о возможных нападениях медведей в России

Российские трэвел-агентства глумятся над англичанами, но те, похоже, воспринимают все всерьез.

Фото: Global Look Press

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