Квинси Промес — лучший футболист 2017 года по версии еженедельника «Футбол»

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес признан игроком 2017 года в России по опросу еженедельника «Футбол». Лидер чемпионов России набрал 419 очков. Второе место занял еще один спартаковец Денис Глушаков (277), третье – у прошлогоднего лауреата – нападающего «Краснодара» Федора Смолова (254).

В опросе-2017 приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Каждый респондент мог назвать трех лучших игроков России за календарный год — россиян или иностранцев, выступающих в российских клубах, но каждый из них должен был провести не менее 10 матчей за год (для легионеров – не менее 10 матчей в российских клубах). За 1-е место начисляется 3 очка, за 2-е – 2 очка, за 3-е – 1 очко. Квинси Промес стал 44-м лауреатом за всю историю премии, а также 6-м легионером, который был признан лучшим футболистом года в России.

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В этом году Квинси Промес вместе со «Спартаком» стал чемпионом России.

«Я выбрал «Спартак», потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Знал, что он долгое время не побеждал в чемпионате. Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня. Россия — отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство!», — заявил футболист в традиционном интервью победителя еженедельнику «Футбол».

Впервые еженедельник «Футбол» определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан торпедовец Валерий Воронин. Лидером по числу побед в опросе во времена СССР является форвард Олег Блохин (трижды). В российский период пять футболистов дважды становились победителями опроса: Виктор Онопко, Егор Титов, Дмитрий Лоськов, Роман Широков и Сейду Думбия.

Итоги голосования за лучшего игрока 2017 года. Цифры и факты

Впервые в ХХI веке лучшим игроком года по опросу еженедельника «Футбол» признан футболист московского «Спартака». Последним перед Квинси Промесом был Егор Титов, ставший игроком 2000 года. 165 журналистов назвали в своей тройке голландского легионера красно-белых. Всего в опросе были упомянуты 42 футболиста. «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» представлены семью игроками, «Зенит» – пятью.

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Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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