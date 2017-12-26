Анонс еженедельника «Футбол» №52!

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №52 В продаже с 27 декабря.

• Мнение: Денис Вдовин — о лучшем игроке года в России.

• Суперпостер: Лучший игрок 2017 года по версии еженедельника «Футбол» — Квинси Промес.

• Интерью: Лучший игрок года по версии нашего издания Квинси Промес — о том, как привел «Спартак» к долгожданному золоту, о «хэнд мейд водке» и своем бизнесе.

• Опрос: Как голосовали за лучшего игрока года 279 журналистов со всей страны.

• Лучшее: Сборная лучших интервью еженедельника «Футбол» за 2017 год.

• Лучшее: Сборная лучших текстов еженедельника «Футбол» за 2017 год.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда в Англии и Италии.

• Постеры: Сборная России , «Локомотив» (Россия), «Реал Мадрид» — победитель Клубного чемпионата мира-2017 (Испания).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно! Ссылка для скачивания приложения «90 минут»: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes • Тема: Илья Казаков — о том, что стоит ждать от предстоящего года российскому футболу. • Расстановка: Вспоминаем самые добрые поступки из мира футбола в уходящем году. • РФПЛ: Главное, что случилось в российском чемпионате за первую половину сезона. • Англия: Антон Муша подводит итоги прошедшего года в английском футболе. • Германия: Лидия Дидык — о том, что будут вспоминать немцы, говоря о футбольном годе. • Италия: Илья Егоров вместе с итальянцами дождался окончания года и с новыми надеждами встречает 2018-й. • Испания: Никита Котов вспоминает самые громкие события вокруг «Барселоны» и мадридских клубов. • Франция: Юрий Алеманов рассказывает о том, как взрывал медиа-пространство французский футбол и делится пожеланиями для Лиги 1 на новый год. • Исследование: Юрий Алеманов подводит итоги европейских чемпионатов, где все еще играют по системе «весна — осень». • Новый год: Лидия Дидык собрала самых милых питомцев звезд мирового футбола.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1