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Анонс еженедельника «Футбол» №52!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс нового номера! Еженедельник «Футбол» №52 В продаже с 27 декабря.

• Мнение: Денис Вдовин — о лучшем игроке года в России.

• Суперпостер: Лучший игрок 2017 года по версии еженедельника «Футбол» — Квинси Промес.

• ИнтерьюЛучший игрок года по версии нашего издания Квинси Промес — о том, как привел «Спартак» к долгожданному золоту, о «хэнд мейд водке» и своем бизнесе.

• ОпросКак голосовали за лучшего игрока года 279 журналистов со всей страны.

• Лучшее: Сборная лучших интервью еженедельника «Футбол» за 2017 год.

• Лучшее: Сборная лучших текстов еженедельника «Футбол» за 2017 год.

• Спорт и цифры: Самые привлекательные линии ставок на центральные матчи уикенда в Англии и Италии.

• Постеры: Сборная России , «Локомотив» (Россия), «Реал Мадрид» — победитель Клубного чемпионата мира-2017 (Испания).

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Илья Казаков — о том, что стоит ждать от предстоящего года российскому футболу.

• Расстановка: Вспоминаем самые добрые поступки из мира футбола в уходящем году.

• РФПЛ: Главное, что случилось в российском чемпионате за первую половину сезона.

• АнглияАнтон Муша подводит итоги прошедшего года в английском футболе.

• Германия: Лидия Дидык — о том, что будут вспоминать немцы, говоря о футбольном годе.

• ИталияИлья Егоров вместе с итальянцами дождался окончания года и с новыми надеждами встречает 2018-й.

• ИспанияНикита Котов вспоминает самые громкие события вокруг «Барселоны» и мадридских клубов.

• ФранцияЮрий Алеманов рассказывает о том, как взрывал медиа-пространство французский футбол и делится пожеланиями для Лиги 1 на новый год.

• Исследование: Юрий Алеманов подводит итоги европейских чемпионатов, где все еще играют по системе «весна — осень».

• Новый годЛидия Дидык собрала самых милых питомцев звезд мирового футбола.

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Еженедельник «Футбол»

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