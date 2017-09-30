Клуб из Германии стал сотрудничать с порнозвездой

Клуб «Обервюрцбах» из шестого дивизиона чемпионата Германии договорился о сотрудничестве с порнозвездой. Неофициальный бренд в виде имени актрисы фильмов для взрослых Лены Нитро был нанесен на футболки клуба.
«Мы хотели сделать что-то сумасшедшее для нынешнего сезона. Хотели найти реального спонсора», — объяснил решение клуба спортивный директор Торстен Нельц.
Когда 30-летняя девушка получила предложение от «Обервюрцбаха», идея сотрудничества с футбольным клубом показалась ей интересной, и она согласилась дать разрешение на использование ее имени на футболках команды.
#Porno-Star @LenaNitro1 wird
Trikot-Sponsor in der #Kreisliga! https://t.co/sojWwBz8Nc pic.twitter.com/Nr3070hQMS
— BILD Sport (@BILD_Sport) 30 сентября 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Bild