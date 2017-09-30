Премьер-лига. 12-й тур. «Тосно» дома побеждает «Ахмат»

Автор: Владимир Шевелев 0

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Завершился матч «Тосно» — «Ахмат». Игра завершилась победой хозяев.

Премьер-лига. 12-й тур.

ТОСНО — АХМАТ – 1:0 (0:0)

Санкт-Петербург. 25 сентября.
Стадион: «Петровский». 5 375 зрителей.
Судья: Алексей Николаев (Москва)
Тосно: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Быстров (Мелкадзе, 61), Нуну Роша, Карницкий (Труич, 71), Полетанович, Заболотный, Марков.
Ахмат: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади (Бериша, 72), Анхель, Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 53), Мбенге, Лео (Бацуев, 48).
Гол: 1:0 – Марков (78).
Предупреждения: Швец (23), Марков (25), Карницкий (41), Сухарев (65), Шахов (87), Анхель (90+1).
Удаление: Швец (46).

12 (7) удары (в створ) 1 (1)
13 фолы 14
5 угловые 3
1 офсайды 1
64 % владения мячом 36

В матче «Тосно» —  «Ахмат» обе команды крайне нуждались в очках. Первый тайм прошел в равной борьбе на встречных курсах. Ход встречи изменило неожиданное удаление Швеца в самом начале второго тайма. Спустя 30 минут хозяева сумели воплотить численное преимущество в забитый мяч – Евгений Марков воспользовался пасом Сухарева – 1:0. Гости попытались активизироваться, но до серьезных моментов дело так и не довели. 1:0, побеждают дебютанты РФПЛ.

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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