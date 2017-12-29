Геннадий Орлов: «Разброд и шатание есть везде, но в «Зените» перебор отрицательной массы»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о микроклимате в «Зените». По его мнению, там все очень плохо.

«Вообще, внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение. Вот сейчас Маруан Феллайни хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» – видимо, что-то не складывается с Моуринью.

Разброд и шатание, личностные отношения – это то, что есть всегда в командах. Но в «Зените» сейчас перебор отрицательной массы. На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес – лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны?

Я бы сказал, что два самых стабильных игрока «Зенита» в первой части сезона – это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое – лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса.

Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привез нам несколько ужасных голов», – сказал Орлов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат.com»