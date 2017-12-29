Маурисио Почеттино о цене на Кейна: «100 миллионов фунтов, 300 миллионов, 500 – футбол есть футбол»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мыслями о форварде Харри Кейне. Он намекнул на то, что игрок не продается.

«Мы хотим, чтобы Кейн оставался здесь, поэтому никакой актуальной цены нет. Можно о многом говорить, но невозможно установить цену на Харри.

Это вопросы для Дэниэла Леви, не ко мне. Для меня все просто, для Дэниэла будет иначе.

Ничего не изменилось. Я и три года назад считал Кейна суперзвездой, так было и год назад, и шесть месяцев назад, и неделю назад. Он всегда воспринимался как суперзвезда.

Мы доверяли Харри с первого дня в «Тоттенхэме», поскольку чувствовали в нем потенциал. И Кейн заслуживает полного уважения за свои достижения.

Возможно, Харри сумеет стать игроком того же разряда, что Франческо Тотти в «Роме». Это принесло бы счастье нашим болельщикам, ведь Кейн – великолепный профессионал. Так почему нет?

Нет никакого ценника применительно к Кейну. Надо рассуждать об актуальных реалиях, а они таковы, что «Ливерпуль» заплатил 75 миллионов фунтов. Когда вы хотите футболиста, клуб задает цену и вы платите – такова реальность в случае с трансфером ван Дейка. Нельзя разводить фантазии вокруг игрока.

Что касается Кейна – посмотрим, если предложение поступит. 100 миллионов фунтов, 300 миллионов, 500 – футбол есть футбол, и это вопрос предложений и рынка. Клубы могут вести себя так, как хотят, это не мое дело» – сказал аргентинец.

Фото: Global Look Press

Источник: As