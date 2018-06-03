Филиппе Коутиньо: «Салах и Неймар могут стать лучшими в мире и на ЧМ-2018»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо считает, что предстоящий чемпионат мира может помочь его партнеру по сборной Бразилии Неймару и хавбеку национальной команды Египта Мохамеду Салаху стать лучшими игроками в мире.

«Похоже, сейчас подходящий момент для того, чтобы кто-то воспользовался своим шансом на этом чемпионате мира. Месси и Роналду были на вершине на протяжении многих лет. Думаю, настало время для других стремиться стать лучшими в мире и лучшими на ЧМ-2018.

Мне кажется, что Салах и Неймар имеют хорошие шансы на это. Все зависит от того, как будет проходить турнир, но у них есть необходимый талант для этого. Это те игроки, которых я бы выбрал.

Наблюдать за игрой Салаха было потрясающе. Я уверен, что он будет героем «Ливерпуля» долгое время. Мохамед может преуспеть на чемпионате мира. Все зависит от того, насколько далеко сможет пройти его команда, но мы также знаем, что может показать Неймар. Он особенный игрок»

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»