Валерий Газзаев: «Абсолютно поддерживаю решение Черчесова»

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал итоговую заявку национальной команды на чемпионат мира-2018. Депутат Госдумы РФ отметил, что поддерживает выбор Станислава Черчесова.

«Все-таки главный тренер определяет круг кандидатов, а у специалистов, журналистов сегодня могут быть совсем другие мнения, но я абсолютно поддерживаю решение главного тренера.

Он определяет круг кандидатов и тех игроков, которые будут выступать на чемпионате мира, и именно главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил.

Отбор футболистов всегда был, есть и будет позицией главного тренера, только он решает, кто окончательно будет готовиться к чемпионату мира. Значит, тренер верит в этих людей, в их готовность к турниру и несет ответственность за достижения сборной», – сказал Газзаев.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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