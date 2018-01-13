Антонио Кассано намерен вернуться в футбол

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано сказал, что был бы не против возобновить игровую карьеру. Летом прошлого года 35-летний футболист сообщал об уходе из футбола, но позже заявил, что может вернуться на поле.

«Я действующий игрок, а не бывший и готов вернуться, если найду проект, который меня заинтересует. На протяжении карьеры никогда не получал серьезных повреждений, поэтому могу еще многое дать футболу. Сейчас я готов играть и вешу 85 кг, как в «Сампдории», — говорит Кассано.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia