Антонио Кассано намерен вернуться в футбол

Автор: Евгений Морозов 0

Антонио Кассано

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано сказал, что был бы не против возобновить игровую карьеру. Летом прошлого года 35-летний футболист сообщал об уходе из футбола, но позже заявил, что может вернуться на поле.

«Я действующий игрок, а не бывший и готов вернуться, если найду проект, который меня заинтересует. На протяжении карьеры никогда не получал серьезных повреждений, поэтому могу еще многое дать футболу. Сейчас я готов играть и вешу 85 кг, как в «Сампдории», — говорит Кассано.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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