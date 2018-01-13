«Спартак» извинился за пост в «Твиттере» про «тающие шоколадки»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг извинился за сообщение, которое было опубликовано сегодня, 13 января, в официальном «твиттере» московского клуба. Пост уже удален.

«Спартак приносит извинения за неудачное высказывание в официальном «твиттере» клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», — говорит Трахтенберг.

Защитник Георгий Джикия, который весь день ведет «твиттер» столичного клуба, снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»