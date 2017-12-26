Алан Ширер: «Кейн заслужил рекорд по числу голов в АПЛ за год»

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал то, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн побил его рекорд по числу голов в АПЛ за год. Англичанин забил 38 мячей.

«У тебя был великолепный 2017-й, Харри Кейн. Ты заслуживаешь рекорда по числу голов в АПЛ в календарном году. Молодец, продолжай хорошо работать», – написал Ширер в твиттере.

В 2017 году 24-летний форвард забил в 36-й игре АПЛ уже 38 голов и побил рекорд Алана Ширера (36 голов в 42 матчах в 1995 году).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Алана Ширера

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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