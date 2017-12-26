«Спартак» и R.O.C.S. объявили о начале сотрудничества

Футбольный клуб «Спартак» объявил о начале сотрудничества с российским брендом R.O.C.S. – одним из лидеров производства средств гигиены полости рта. На совместной пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре стадиона «Открытие Арена», представители ФК «Спартак» и бренда R.O.C.S. поделились деталями партнерства, а также рассказали о планах на 2018 год.

«Мы гордимся, что нашим партнером становится именно российский производитель, очень известная и успешная компания, один из безусловных лидеров в своей области, отметил Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК «Спартак». – Уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным, что оно позволит подчеркнуть такие ценности «Спартака», как приверженность к спорту и здоровому образу жизни. Добро пожаловать в красно-белую семью!

Год чемпионата мира по футболу обещает быть очень увлекательным. Он принесет немало приятных сюрпризов и ярких эмоций всем любителям футбола. А поклонников «Спартака» ожидают еще и замечательные подарки.

Уверен, что благодаря нашему сотрудничеству с R.O.C.S. и футболисты, и болельщики красно-белых будут улыбаться еще чаще и увереннее»

«Соглашение со «Спартаком» – знаковое событие для R.O.C.S., – прокомментировал Алексей Лапицкий, директор по маркетингу R.O.C.S. – Это первый крупный контракт нашей компании с футбольным клубом. Мы гордимся сотрудничеством со «Спартаком» и хотели бы стать друзьями с народной командой, признанными чемпионами и любимцами болельщиков всей страны.

В 2018 году нас ждет серьезная работа, а болельщиков – немало сюрпризов, которые мы готовим. Это и совместные мероприятия во время футбольных матчей, и рекламные кампании с участием футболистов, а также промо-кампании и производство лицензионной продукции под брендом ФК «Спартак». Кроме того, благодаря нашим проектам мы постараемся привлечь внимание к «Спартаку» и футболу в целом тех потребителей, которые пока далеки от этого вида спорта. В наших ближайших планах – запуск digital-площадки и промоакции под названием «Улыбка Спартака». Все любители футбола могут принять в ней участие и получить подарки от R.O.C.S. и ФК «Спартак».

«Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта в мире, – заметил голкипер «Спартака» Артем Ребров. – В России это точно спорт номер один. А для нас, спортсменов, футбол – образ жизни. В нашей работе здоровье с гигиеной идут рука об руку. И без них невозможны никакие достижения. Благодаря сотрудничеству с R.O.C.S., мы докажем, что добиваться побед нужно с красивой улыбкой. Очень рад, что моя любимая команда заключает соглашение с этим крупным российским брендом».

После окончания пресс-конференции Александр Атаманенко и Алексей Лапицкий под аплодисменты журналистов подписали контракт, который рассчитан на один год и предусматривает возможность пролонгации.

Благодаря партнерству R.O.C.S. и «Спартака» в новом сезоне болельщиков красно-белой команды ожидает масса приятных сюрпризов: подарки, промо-зоны на футбольных матчах, специальные экскурсионные туры по стадиону «Открытие Арена», и многое другое.

Группа компаний DRC – один из лидеров в области производства продукции по уходу за полостью рта в России и за рубежом. За 10 лет существования DRC подтвердила и реализовала более 50 патентов по всему миру.

Источник: R.O.C.S.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1