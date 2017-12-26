Валерий Карпин: «Квинси Промес – лучший игрок прошлого сезона, который сделал «Спартак» чемпионом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал свою тройку лучших игроков РФПЛ по итогам 2017 года. По мнению специалиста, участвовавшего в опросе в качестве эксперта сайта «Рейтинг Букмекеров», в уходящем году ярче других себя проявили Квинси Промес, Александр Головин и Федор Смолов.

«Квинси Промес – лучший игрок прошлого сезона, который сделал «Спартак» чемпионом. Квинси много забивал, отдавал голевых передач, поэтому он в этой тройке. Александр Головин играл очень стабильно на протяжении всего времени. Показывал высокий уровень мастерства на позиции в центре поля. Могу отметить, что Александр был хорош как в обороне, так и в атаке. Федор Смолов – лучший бомбардир прошлого сезона. Здесь и добавить больше нечего», — сказал Карпин.

Напомним, что Квинси Промес признан лучшим футболистом 2017 года по версии еженедельника «Футбол».

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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