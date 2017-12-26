Квинси Промес: «Конечно, мне поступают предложения. Не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о возможном уходе из столичного клуба. Голландец отметил, что ему поступали предложения из ведущих чемпионатов Европы.

— Конечно, мне поступают предложения. Не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3. Но для меня это не имеет значения, и не сижу и не думаю, как бы я смотрелся в футболке того или иного клуба. Сейчас я игрок «Спартака» и у меня контракт до 2021 года. Я полностью счастлив здесь.

— Значит, вы не планируете никуда уходить зимой?

— Не знаю. Посмотрим, что будет, когда откроется трансферное окно. — сказал Промес.

Напомним, что Промес признан лучшим игроком 2017 года по версии еженедельника «Футбол».

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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