Валерий Карпин: «В «Ростове» собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные задачи»

Валерий Карпин прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ростова». Контракт тренера с клубом рассчитан на 2,5 года.

«Я очень рад приступить к работе в «Ростове». Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи.

Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования. Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны.

Также хочу обратиться к ростовским болельщикам, которые всегда тепло поддерживают свою команду в любой ситуации. Нам всегда важна Ваша поддержка! До встречи на матчах «Ростова», – сказал Карпин.

Валерий Карпин — новый главный тренер «Ростова»

Источник: официальный сайт «Ростова»

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1