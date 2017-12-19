Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов стал победителем Ежегодной премии «Спортсмен Кубани». За Федора проголосовали 23,2 процента опрошенных.

Федор Смолов победил в номинации «Спортсмен Кубани». За футболиста проголосовали 23,2 процента респондентов. Главным призом является звездный чемпионский щит, который скоро пополнит личную коллекцию наград Смолова.

В десятку лучших также вошли: Елена Веснина (теннис), Вячеслав Красильников (пляжный волейбол), Сергей Шубенков (легкая атлетика), Дмитрий Ушаков (прыжки на батуте), Роман Калашников (пляжный гандбол, «Екатеринодар»), Степан Марянян (греко-римская борьба), Виктор Мелантьев (гребля на байдарках и каноэ) и Анастасия Романова (тяжелая атлетика).

В текущем сезоне РФПЛ Федор провел 13 матчей, забил 10 мячей и два раза ассистировал партнерам.

Фото: сайт «Краснодара»

Источник: Sportjourfed.ru