Дани Себальос: «Никогда не видел команды, которая играет лучше, чем «Ливерпуль»

Полузащитник «Арсенала» Даниель Себальос оценил игру «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа. Испанец перешел в лондонский клуб из мадридского «Реала» на правах аренды.

«Я никогда не видел ничего подобного тому, что увидел на «Энфилде». Ранее мне не доводилось встречаться с командой, которая играла бы лучше и прессинговала так же, как они. А то, как болельщики несут их вперед… «Ливерпуль» словно высасывает воздух из тебя. Ты тратишь слишком много времени на оборону, а когда хочешь сделать что-нибудь с мячом и передохнуть, они сразу же настигают тебя.

Что касается Клоппа и Эмери, мы пока не можем сравнивать их работу. В данный момент мы отрабатываем базовые вещи, в то время как Юрген прибыл в «Ливерпуль» в 2015 году. Унаи пришел в прошлом сезоне. «Арсенал» при нем был близок к выходу в Лигу чемпионов и победе в Лиге Европы. Приход Эмери еще даст свои плоды. Через несколько лет «Арсенал» будет в десятке лучших команд планеты и бороться за все трофеи», — сказал полузащитник.

Фото: твиттер клуба «Арсенал»

Источник: Goal.com