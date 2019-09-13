Джордан Ларссон: «В Москве пока живу в гостинице»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о жизни в Москве. Шведский футболист стал игроком российского клуба летом этого года.

«Я пока живу в гостинице. Скоро переберусь в квартиру. Москва такая большая, что даже за несколько лет вряд ли познакомлюсь со всеми красивыми местами. Мне здесь нравится.

Жил ли раньше в мегаполисах? Мы жили в Барселоне, но тогда я был еще подростком, несамостоятельным. А сейчас я в Москве сам по себе, и это совсем иначе воспринимается.

Моменты, которые удивили с неприятной стороны? Движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов», — сказал шведский форвард.

Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга», сумма трансфера составила 4 миллиона евро. 22-летний швед сыграл четыре игры в РПЛ и забил один гол.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: официальный сайт клуба «Спартак»