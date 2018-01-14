«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые с апреля 2017-го года

В 23-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ливерпулю» (3:4). Это первое поражение «горожан» в этом сезоне АПЛ.

До этого «МС» лишь дважды теряла очки – сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0). «Манчестер Сити» не проигрывал в чемпионате с 5 апреля 2017 года. Тогда «Сити» уступил «Челси» (1:2).

В этом футбольном году «Манчестер Сити» потерпел лишь второе поражение во всех турнирах: в декабре команду Гвардиолы в Лиге чемпионов обыграл «Шахтер» (2:1).

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»