Винченцо Монтелла – первый тренер «Севильи» в 21 веке, начавший карьеру с двух поражений в лиге

«Севилья» уступила в матче 19-го тура примеры против «Алавеса» (0:1). Винченцо Монтелла побил антирекорд клуба.

Vincenzo Montella is the first @SevillaFC coach this century to lose his first two #LaLiga matches in charge of the club #AlavesSevillaFC

— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 14, 2018