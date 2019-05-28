Федор Чалов — лучший игрок 30-го тура РПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

Стал известен лучший игрок заключительного тура чемпионата России сезона-2018/19. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Им оказался нападающий ЦСКА Федор Чалов. Напомним, в 30-м туре игрок сделал дубль в матче против «Крыльев Советов» (6:0). За него проголосовало 53 процента болельщиков.

За футболистом «армейцев» расположился форвард «Зенита» Себастьян Дриусси.

Чалов второй раз подряд признан лучшим игроком тура. Кроме того он стал лучшим бомбардиром сезона-2018/19, забив 15 мячей.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт РПЛ

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