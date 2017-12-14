Миши Батшуайи станет частью сделки между «Челси» и «Монако» по Тома Лемару

Автор: Никита Воробьев 0

Батшуайи

«Челси» продолжает предпринимать попытки приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара. Лондонский клуб готов включить в сделку нападающего Миши Батшуайи.

Спортивный директор «Монако» Майкл Эменало ранее работал в «Челси», и именно он подписывал бельгийского форварда в 2016 году.

Возможный трансфер Лемара, забившего один гол и отдавшего четыре результативные передачи в 11 матчах нынешнего сезона, оценивается в 80 млн евро.

Батшуайи отличился два раза в восьми встречах.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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