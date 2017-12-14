Дмитрий Торбинский может продолжить карьеру на Кипре

Автор: Никита Воробьев 0

Торбинский

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский может подписать контракт с кипрским клубом «Пафос». По словам президента Христоса Гликеса, 33-летний игрок уже тренируется с командой.

«Торбинский тренируется с нами, тренер будет решать, останется ли он в команде или нет. Все говорит о том, что мы продолжим сотрудничество, но сначала нужно пройти медицинское обследование. После этого мы узнаем окончательное решение тренера», — сказал Гликес.

В мае 2017 года Торбинский покинул «Краснодар».

Фото: Global Look Press
Источник: goal.philenews.com

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