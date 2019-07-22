«Краснодар» встретится с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Сьоне проходит жеребьевка квалификационного раунда ЛЧ. Краснодарцы узнали соперника по 3-му отборочному раунду турнира.

В квалификации Лиги чемпионов команда Мурада Мусаева встретится с португальским «Порту». Отметим, чо изначально российскому клубу досталось киевское «Динамо».

Однако, клубы из России и Украины в еврокубках разводят по разным корзинам с 2014 года. Таким образом, киевлянам в соперники достался бельгийский «Брюгге».

Пока известны не все участники раунда. На данный момент квалификационные пары выглядят следующим образом.

Путь чемпионов

ЧФР (Румыния)/«Маккаби» ТА (Израиль) — «Селтик» (Шотландия) — «Калью» (Эстония)

«Сутьеска» (Черногория)/АПОЭЛ (Кипр) — «Дандолк» (Ирландия)/«Карабах» (Азербайджан)

ПАОК (Греция) — «Аякс» (Голландия)

«Сабуртало» (Грузия)/«Динамо» (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия)/«Валетта» (Мальта)

«Црвена Звезда» (Сербия)/ХИК (Финляндия) — «Нью-Сэйнтс» (Уэльс)/«Копенгаген» (Дания)

«Марибор» (Словения)/АИК (Швеция) — БАТЭ (Белоруссия)/«Русенборг» (Норвегия)

Путь лиги

«Истанбул» (Турция) — «Виктория Пльзень» (Чехия)/«Олимпиакос» (Греция)

«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Украина)

ПСВ (Голландия)/«Базель» (Швейцария)- ЛАСК (Австрия)

Напомним, первые матчи пройдут 3-го раунда пройдут 6 и 7 августа. Ответные встречи запланированы на 13 августа.

Фото: Global Look Press

Источник: Cпорт-Экспресс