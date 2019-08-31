Премьер-лига. 8-й тур. «Локомотив» проиграл «Ростову» в Черкизове

В последний день лета «Локомотив» принимал ростовчан на «РЖД-Арене». Гости одержали победу благодаря дублю Шомуродова.

Премьер-лига. 8-й тур

ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ — 1:2 (0:1)

Москва. 31 августа.

Стадион: «РЖД-Арена». 19 356 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Джорджевич, 61), Ал. Миранчук (Жоау Мариу, 29), Ан. Миранчук, Смолов.

«Ростов»: Бабурин, Сигурдссон, Саплинов (Логашов, 67), Чернов, Козлов, Чистяков, Норманн, Попов (Байрамян, 60), Ионов (Зуев, 87), Еременко, Шомуродов.

Голы: 0:1 — Шомуродов (42), 0:2 – Шомуродов (58), 1:2 – Ан. Миранчук (81).

Предупреждения: Норманн (26), Еременко (39), Рыбус (64), Логашов (89).

12 (4) удары (в створ) 11 (5)

14 фолы 16

0 офсайды 4

5 угловые 3

65 % владения мячом 35

Первый момент возник на 5-й минуте. Смолов принял мяч после ошибки Сигурдссона и пробил по воротам. Мяч пролетел рядом со штангой. «Ростов» начал атаковать в конце тайма и повел в счете. Шомуродов замкнул подачу Чернова с углового флажка. Во втором тайме форвард оформил дубль, реализовав выход один на один. «Локомотив» отыграл один мяч за 10 минут до конца основного времени. Антон Миранчук на силу пробил в нижний угол ворот Бабурина. Отыграться команда Юрия Семина так и не смогла. Ростовчане обыграли москвичей впервые с сентября 2016-го. В личных встречах это шестая победа южан. Одновременно у команды Юрия Семина прервалась беспроигрышная серия, составляющая четыре игры.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»