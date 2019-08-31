Бежать или выжидать. Как «Локомотив» принимал «Ростов»

Давно на верхушке РПЛ не было настоящей давки: перед 8-м туром сразу пять команд делили первую строчку с 14 очками. К тому же ежегодных лидеров потеснил «Ростов», которому выпал один из главных соперников в чемпионате — «Локомотив». Команда Валерия Карпина намеревалась расправиться с «железнодорожниками», но цель встречи ростовчан ничем не отличалась от цели москвичей.

Челлендж «Обратно в Школу»

«Обратите особое внимание на представление стартового состава» — попросил диктор «РЖД-Арены». Действительно, по случаю скорого дня Знаний «Локомотив» оригинально подошел к традиции называть играющий состав. На экраны вывили фотографии футболистов в школьные годы, а представила игроков болельщикам внучка Юрия Семина.

Состав «красно-зеленых» не отличался от предстоящих встреч, а вот у «Ростова» были изменения. Валерий Карпин уже во второй раз подряд отдал охрану ворот Егору Бабурину, а Сергея Песьякова оставил на скамейке. Решение специалиста скорее связано не только с двумя желтыми карточками, которые вратарь успел насобирать в прошлых встречах, но и с неудачной игрой в воротах против «Уфы» и «Крыльев Советов».

Выжди и ударь

Матч между лидерами чемпионата открыли гимном «Локомотива» в исполнении маленькой первоклассницы и школьным звонком. Как звонко звенел колокольчик, также ярко и громко стартанул матч. На первых же минутах Рагнар Сигурдссон подарил момент «железнорожникам», и Смолов едва не прошил ворота крученым мячом — но штанга спасла гостей. Ростовчане явно не были готовы к напору хозяев.

«Локомотив» после нескольких «запугиваний» Бабурина поутих. А вот трибуны москвичей наоборот мощно загремели: «Вперед, Локо!». «Красно-зеленые» бежали на зов фанатов, но забить не удавалось: «Ростов» умело действовал при позиционных атаках и защищался. Проломить оборону гостей было не так уж просто. Форсирование «железных» ворот донской команды не обошлось без потерь: «красно-зеленые» лишились полузащитника Алексея Миранчука после стычки с Матиасом Норманном. Футболисту помогали дойти до бровки под гул фанатки москвичей, которая подбадривала уходящего хавбека. Ключевого игрока «Локомотива» сменил новичок — Жоау Мариу.

К концу тайма зашевелился «Ростов». Казалось, что команда Карпина медленно, но верно подкрадывается к владениям Маринато Гилерме и выжидает момент. Элдор Шомуродов и Роман Еременко заряжали мячи в ворота гостей, но забить с игры ростовскому дуэту не получилось. Зато команде Карпина удалось поймать «Локо» на стандарте. Под шум группы поддержки с подачи Чернова Шомуродов отправил в ворота соперника свой шестой мяч в чемпионате.

А потом был звонок на перемену.

Бежать и забивать

Если в первом тайме «Ростов» показал свою обороноспособность, то во втором продемонстрировал атакующую игру. После перерыва команда Карпина помчалась вперед, накрыла «Локомотив» контрвыпадами, и Шомуродов отличился дублем.

Потеря Миранчука сказалась на игре москвичей, поэтому замен стоило ожидать. На подмогу Федору Смолову и Антону Миранчуку Юрий Павлович выпустил Луку Джорджевича. Больше ждать было нельзя. Нужен был гол.

И он случился. Миранчук возродил интригу, метко выстрелив в ворота соперника. Антон мог и раньше отличиться голом, если бы забил со штрафного, но болельщикам пришлось подождать второй, уже успешной, попытки брата. Фанаты были готовы ждать. Ждать еще одного мяча от «Локо».

Валерий Карпин не находил себе места на бровке и не жалел связок. Настроение специалиста можно было понять: его команде дважды за пять минуть чуть не влепили мяч. Но не случилось гола. «Ростов» удержал преимущество, а «Локомотив», совершив нелепые ошибки, так и не смог сравнять счет.

«Железнодорожников» подвела реализация. Хоть ударов по воротам в створ у обеих команд было практически равное количество («Локо» нанес 13 ударов, а команда Карпина — 11; в створ у хозяев угодило четыре удара, а у гостей — пять). Правильно использовал моменты только донской клуб. «Ростов» не только стал полноправными лидерами чемпионата, но и впервые с сентября 2016 года обыграл «красно-зеленых».

Фото: Официальный Twitter ФК «Локомотив»

Текст: Дарья Григорьева