Анхель Корреа заинтересовал ряд европейских клубов

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа может уйти из клуба. 24-летний аргентинец выступает за мадридский клуб с 2014 года.

Интерес к Коррее проявляют итальянские клубы «Милан» и «Наполи», а также английские команды «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

Отступные в контракте аргентинца составляют 100 миллионов евро. Соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до 2024 года.

До перехода в «Атлетико» Корреа выступал за «Сан-Лоренсо». За пять лет в составе «кольчонерос» полузащитник провел 112 игр и забил 19 голов.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Корреа провел 36 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: AS