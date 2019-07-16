Себастьен Аллер перешел в «Вест Хэм» за 50 млн евро

Стали известны подробности предстоящего трансфера нападающего Себастьена Аллера из «Айнтрахта» в «Вест Хэм». По информации источника, английский клуб заплатит за игрока 50 млн евро.
Лондонцы хотели выплачивать сумму частями, однако «Айнтрахт» настоял на оплате минимум 75% суммы в момент трансфера. Сам Аллер будет получать в «Вест Хэме» 7 млн евро в год. Срок его контракта рассчитан на 5 лет.
Ранее немецкий клуб подтвердил, что договоренность о трансфере 25-летнего форварда достигнута.
В прошлом сезоне Аллер провел за «Айнтрахт» 40 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Bild