«Ювентус» согласовал летний трансфер Денниса Прата за 25 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

Прат

«Ювентус» согласовал с «Сампдорией» условия трансфера хавбека Денниса Прата. Полузащитник должен перейти в туринский клуб ближайшим летом.

Переговоры о трансфере вели президент «Сампдории» Массимо Ферреро, представляющий его интересы юрист Антонио Ромеи, а также гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта и спортивный директор пьемонтской команды Фабио Паратичи.

На Прата также претендовал «Интер». «Ювентус» опередил миланский клуб в борьбе за футболиста.

В контракте 23-летнего бельгийца с «Сампдорией» прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро. Генуэзский клуб не стал снижать цену для «Ювентуса».

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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