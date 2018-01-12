Пеп Гвардиола стал тренером месяца в премьер-лиге в 4-й раз подряд

Автор: Лидия Дидык 0

Хосеп Гвардиола

Английская премьер-лига назвала имя лучшего тренера декабря. Лауреатом стал Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити».

В декабре эта команда одержала шесть побед в чемпионате и один раз сыграла вничью.

Каталонец установил новый рекорд. Он признан лучшим тренером месяца в 4-й раз подряд, что ранее не удавалось никому в премьер-лиге.

Помимо Гвардиолы, на награду по итогам декабря претендовали Сэм Эллардайс («Эвертон»), Антонио Конте («Челси»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт премьер-лиги

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