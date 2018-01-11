Губернатор Калужской области: «Будь моя воля, я бы запретил фанатское движение. Там же одни асоциальные люди»

Автор: Лидия Дидык 0

Спартак фанаты

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с критикой современного фан-движения в российском футболе. Чиновник назвал фанатов асоциальными людьми.

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно.

Что делать? Будь моя воля, я бы его запретил. Это же, в основном, асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать.

Я нашим ребятам из «Калуги» говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики», – заявил Артамонов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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