Бразильский клуб «Палмейрас» подтвердил переход защитника Йерри Мины в «Барселону». Трансфер 23-летнего колумбийца обошелся каталонцам в 12,3 миллиона евро.

