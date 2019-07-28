Премьер-лига. 3-й тур. «Зенит» одержал победу в Оренбурге

«Оренбург» принимал в домашних стенах петербургский «Зенит». Команда Владимира Федотова потерпела поражение, пропустив по голу в каждом тайме.

Премьер-лига. 3-й тур

ОРЕНБУРГ — ЗЕНИТ— 0:2 (0:1)

Оренбург. 28 июля.

Стадион: «Газовик». 6 500 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), Сиваков, Терехов, Шахов, С. Козлов, Кулишев (Галаджан, 69), Мишкич, Алвеш, Чуканов (Фамейе, 65), Деспотович.

«Зенит»: Лунев, Сантос, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), Ракицкий, Барриос, Оздоев, Сутормин, Азмун (Ерохин, 69), Дриусси, Дзюба (Жирков, 78).

Голы: 0:1 — Азмун (1), 0:2 — Дзюба (55 — с пенальти).

Предупреждения: С. Козлов (54), Дзюба (65), Сутормин (77), Барриос (80), Довбня (89).

10 (4) удары (в створ) 11 (5)

12 фолы 14

2 офсайды 2

7 угловые 4

40 % владения мячом 60

Уже через 15 секунд после стартового свистка гости повели в счете. Азмун забил гол после паса Дзюбы. «Оренбург» мог сравнять счет уже спустя четыре минуты, но удар Деспотовича головой с трудом отбил Лунев. В середине тайма Азмун едва не оформил дубль, мяч попал в штангу ворот Довбни. Уральцы дважды не реализовали моменты: сначала Лунев отбил удар Мишкича, затем Терехов оказался чуть неточен. Защитник в конце тайма пробьет повторно, но мяч заденет перекладину. Во втором тайме «Зенит» удвоил преимущество. Дзюба уверенно реализовал пенальти. Оренбуржцы терпят третье поражение подряд в чемпионате. Команда с Южного Урала проигрывает пятую встречу «Зениту», и до сих пор не набирает очков в очных матчах.

Фото: твиттер клуба «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»