Трансфер Гарета Бэйла в «Цзянсу» сорвался

Хавбек «Реала» Гарет Бэйл не перейдет в «Цзянсу Сунин». Трансфер 30-летнего валлийца в китайский клуб сорвался из-за требований «Реала», желавшего выручить деньги за игрока.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес также заблокировал сделку, поскольку считает, что Бэйл, за которого в 2013 году заплатили 85 млн фунтов, слишком ценный футболист, чтобы отпускать его дешево.
Бэйл ранее согласовал с «Цзянсу Сунин» 3-летний контракт на 22 млн евро в год.
Трансферное окно в Китае закроется в среду.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph