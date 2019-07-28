Трансфер Гарета Бэйла в «Цзянсу» сорвался

Хавбек «Реала» Гарет Бэйл не перейдет в «Цзянсу Сунин». Трансфер 30-летнего валлийца в китайский клуб сорвался из-за требований «Реала», желавшего выручить деньги за игрока.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес также заблокировал сделку, поскольку считает, что Бэйл, за которого в 2013 году заплатили 85 млн фунтов, слишком ценный футболист, чтобы отпускать его дешево.

Бэйл ранее согласовал с «Цзянсу Сунин» 3-летний контракт на 22 млн евро в год.

Трансферное окно в Китае закроется в среду.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»