«Спартак» предложил Андре Шюррле больше, чем «Локомотив»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Боруссии» Д Андре Шюррле, выступающий на правах аренды за «Фулхэм», присоединился к «Спартаку». Стало известно, как красно-белые заполучили футболиста.

По информации источника, «Локомотив» также претендовал на чемпиона мира 2014 года. Но пообещал Шюррле меньше, чем «Спартак». Чтобы заполучить его, красно-белые предложили хавбеку на один млн евро больше, чем «железнодорожники».

Напомним, теперь зарплата немца составит три млн евро в год.

Полузащитник провел прошлый сезон в АПЛ. Он отыграл 24 матча и забил шесть мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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