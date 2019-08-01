«Спартак» предложил Андре Шюррле больше, чем «Локомотив»

Полузащитник «Боруссии» Д Андре Шюррле, выступающий на правах аренды за «Фулхэм», присоединился к «Спартаку». Стало известно, как красно-белые заполучили футболиста.

По информации источника, «Локомотив» также претендовал на чемпиона мира 2014 года. Но пообещал Шюррле меньше, чем «Спартак». Чтобы заполучить его, красно-белые предложили хавбеку на один млн евро больше, чем «железнодорожники».

Напомним, теперь зарплата немца составит три млн евро в год.

Полузащитник провел прошлый сезон в АПЛ. Он отыграл 24 матча и забил шесть мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»