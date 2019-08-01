Малком близок к переходу в «Зенит»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Барселоны» Малком близок к тому, чтобы покинуть каталонский клуб. Он может в скором времени стать игроком «Зенита». 

Сообщается, сегодня хавбек не принял участие в тренировке. Сине-гранатовые разрешили футболисту ее пропустить, чтобы завершить переговоры с петербургским клубом.

Ранее появилась информация, что испанцы намерены получить за бразильца 40 млн евро плюс бонусы в размере пяти млн.

Напомним, в прошедшем сезоне Примеры Малком провел 15 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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