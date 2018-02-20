FA начнет расследование из-за происшествий в матче «Уиган» — «Манчестер Сити»

Футбольная ассоциация Англии начнет расследование из-за инцидентов во время матча 1/8 финала Кубка страны между «Уиганом» и «Манчестером Сити». FA дождется отчета о встрече со стороны арбитра Энтони Тэйлора.

Под внимание ассоциации попали потасовка нападающего «горожан» Серхио Агуэро c одним из болельщиков соперника и поведение фанатов «Сити», которые сломали несколько рекламных щитов.

Кроме того, будет рассмотрен конфликт в подтрибунном помещении главных тренеров команд Пепа Гвардиолы и Пола Кука.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph