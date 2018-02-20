ЦСКА подавал заявку на проведение матча за Суперкубок на своей арене

Футбольный клуб ЦСКА обсуждал возможность проведения матча за Суперкубок России на стадионе «ВЭБ-Арена». Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Тему места проведения Суперкубка сегодня не обсуждали. Что касается проведения матча на стадионе ЦСКА, мы смотрим на это положительно. Обсуждали этот вопрос ранее, но так как появилось с коммерческой точки зрения более интересное предложение, о котором Сергей Геннадьевич Прядкин рассказывал в прошлый раз, сегодня этой темы не касались. Наверное, вопрос пока отложим», — сказал Бабаев.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, что РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года. По его словам, рассматривается также вариант проведения матча в декабре.

Напомним, Суперкубок России ежегодно проводится с 2003 года. В матче, который традиционно открывает новый сезон, встречаются чемпион и обладатель Кубка страны.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС