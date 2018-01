Форвард «Сельты» Макси Гомес – единственный, кто забил «Реалу» и «Барселоне» в сезоне Ла Лиги

Нападающий «Сельты» Макси Гомес отличился в матче чемпионата Испании с «Реалом» (2:2). 21-летний игрок сборной Уругвая – единственный, кто забил мадридскому клубу и «Барселоне» (2:2) в текущем розыгрыше примеры.

1 — Maxi Gomez is the only player to score both against Real Madrid and Barcelona in La Liga this season. Courage. pic.twitter.com/e41OrjOeaP

