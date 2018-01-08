Зарплата Эмре Джана в «Ювентусе», цена на Зе Луиша. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Эмре Джан

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 января.

1. Курбан Бердыев оставит в «Рубине» только четырех легионеров.

Из иностранцев на сборы с казанцами поедут только Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун.

2. Леди Гага может исполнить официальный гимн ЧМ-2018.

Песня уже записана и ожидает одобрения ФИФА.

3. «Брайтон» готов заплатить за Зе Луиша 20 млн фунтов.

Главный тренер «чаек» Крис Хьютон считает, что футболист красно-белых сможет помочь его команде задержаться в АПЛ.

4. Доменико Кришито может вернуться в «Дженоа».

Защитник посетил домашнюю игру генуэзцев против «Сассуоло».

5. Тома Лемар – главная цель «Ливерпуля» в январе.

Кроме того, мерсисайдцы попытаются досрочно выкупить полузащитника Наби Кейта у «РБ Лейпциг».

6. Эмре Джан станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в «Ювентусе».

Туринцы предлагают Джану зарплату 5 миллионов евро в год.

7. Применение магии. Где должен играть Филиппе Коутиньо.

Фото: Global Look Press

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