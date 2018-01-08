Зарплата Эмре Джана в «Ювентусе», цена на Зе Луиша. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 января.
1. Курбан Бердыев оставит в «Рубине» только четырех легионеров.
Из иностранцев на сборы с казанцами поедут только Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун.
2. Леди Гага может исполнить официальный гимн ЧМ-2018.
Песня уже записана и ожидает одобрения ФИФА.
3. «Брайтон» готов заплатить за Зе Луиша 20 млн фунтов.
Главный тренер «чаек» Крис Хьютон считает, что футболист красно-белых сможет помочь его команде задержаться в АПЛ.
4. Доменико Кришито может вернуться в «Дженоа».
Защитник посетил домашнюю игру генуэзцев против «Сассуоло».
5. Тома Лемар – главная цель «Ливерпуля» в январе.
Кроме того, мерсисайдцы попытаются досрочно выкупить полузащитника Наби Кейта у «РБ Лейпциг».
6. Эмре Джан станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в «Ювентусе».
Туринцы предлагают Джану зарплату 5 миллионов евро в год.
7. Применение магии. Где должен играть Филиппе Коутиньо.
Фото: Global Look Press