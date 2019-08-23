Сегодня состоится прощальный матч Фернандо Торреса

Экс-форвард «Атлетико» и сборной Испании Фернандо Торрес сегодня проведет свой прощальный матч. Начало встречи — в 13:30 по московскому времени.

«Саган Тосу», за который играет 35-летний испанец, примет «Виссел Кобе» Андреса Иньесты.

Напомним, в июне этого года Торрес сообщил, что хочет завершить карьеру.

Фернандо Торрес — воспитанник «Атлетико». С мадридским клубом футболист выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал Лигу Европы. Также Торрес известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Челси». С клубом из Лондона 35-летнему форварду удалось выиграть ЛЧ и ЛЕ, а также Кубок Англии.

Кроме того, Фернандо Торрес провел за сборную Испании 110 матчей, в которых отличился 38 забитыми мячами. С национальной командой футболист два раза выигрывал чемпионат Европы и один – чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»