«Бешикташ» намерен арендовать Максима Гоналона

Французский полузащитник может перебраться в чемпионат Турции. 30-летний хавбек близок к переходу в «Бешикташ».

«Бешикташ» хочет успеть подписать полузащитника «Ромы» Максима Гоналона до закрытия трансферного окна. Турецкий клуб уже сделал предложение об аренде футболиста с дальнейшим правом выкупа.

Напомним, что в услугах француза был также заинтересован «Спартак». Помимо «красно-белых», игрока хотел пригласить «Ренн». Однако, теперь Гоналон склоняется к выбору Турции в качестве места продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне футболист выступал за «Севилью» на правах аренды. В активе Максима 10 матчей в составе «андалусийцев» в чемпионате Испании. Результативными действиями он не отметился.

Фото: официальный «твиттер» Максима Гоналона

Источник: Football Italia